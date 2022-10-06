"Чемпіонство Арсенала в АПЛ у сезоні 2022/23? Я дуже сподіваюся на це, але дуже рано про це говорити. Попереду 30 матчів.

"Можливо, чули, як базікав із Зінченком": екс-капітан Арсенала 6 років ішов до визнання, яке українець здобув за 3 тижні

Коли я тільки перейшов в Арсенал, то після розмови з Габріелем Жезусом ми дійшли спільного висновку, що ця команда має все, щоб досягати цілей. Не вистачає лише одного – трішечки віри", – розповів Зінченко на YouTube-каналі Влада Седан.

Нагадаємо, Зінченко влітку приєднався до Арсенала, який шикарно почав чемпіонат Англії, вигравши в 7 матчах з 8. Саме "каноніри" наразі є лідером турнірною таблицею.

Арсенал завдав Тоттенхему першої поразки – Зінченко тріумфально повернувся, зміцнивши лідерство в АПЛ