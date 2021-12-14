"Гвардіола? Ти завжди намагаєшся вчитися в нього. На мою думку, одна з найкращих його якостей – він знає, що сказати у потрібний час.

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Щодо тактики та іншого, всі знають, що він – найкращий. Але важливо знати, що сказати хлопцям у певний момент", – розповів Зінченко в інтерв'ю офіційному сайту Манчестер Сіті.

Додамо, що Гвардіола очолив "містян" влітку 2016 році. З цього часу Манчестер Сіті тричі ставав чемпіоном АПЛ, вигравав 1 Кубок Англії, 4 Кубка Ліги та 2 Суперкубка Англії.

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