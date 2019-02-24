Зінченко назвав трофейні пріоритети Манчестер Сіті на сезон

За словами Олександра Зінченка, "містяни" спробують стати володарями усіх чотирьох трофеїв.

"Ми повинні бути готові до кожної гри. Всі гравці нашої команди горять бажанням вийти на поле.

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Сподіваюся, ми виграємо трофей, а далі будемо боротися за інші призи сезону. Думаю, у нас може вийти заволодіти всіма чотирма (Кубок ліги, Кубок Англії, титул чемпіона АПЛ і Ліга чемпіонів).

Ми не повинні дивитися на результати конкурентів. Хоча, я сподіваюся, Ліверпуль втратить очки в поєдинку з Манчестер Юнайтед. Але, повторюся, нам потрібно, перш за все, зосередитися на своїй грі"– цитує Зінченка Manchester Evening News.

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