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Зінченко назвав трофейні пріоритети Манчестер Сіті на сезон

11:10 330 Читать на русском
Зінченко назвав трофейні пріоритети Манчестер Сіті на сезон
Олександр Зінченко / Фото: Sky Sports

За словами Олександра Зінченка, "містяни" спробують стати володарями усіх чотирьох трофеїв.

"Ми повинні бути готові до кожної гри. Всі гравці нашої команди горять бажанням вийти на поле.

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Сподіваюся, ми виграємо трофей, а далі будемо боротися за інші призи сезону. Думаю, у нас може вийти заволодіти всіма чотирма (Кубок ліги, Кубок Англії, титул чемпіона АПЛ і Ліга чемпіонів).

Ми не повинні дивитися на результати конкурентів. Хоча, я сподіваюся, Ліверпуль втратить очки в поєдинку з Манчестер Юнайтед. Але, повторюся, нам потрібно, перш за все, зосередитися на своїй грі"– цитує Зінченка Manchester Evening News.

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Теги
Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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