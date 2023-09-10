"Лев матчу"? Я хотів би віддати цю нагороду всім уболівальникам збірної України, тому що вони здобули цей результат. З їхньою підтримкою програти було неможливо. Я розумію, що збірна Англії є однією з найкращих у світі, але ми разом із нашими прихильниками забезпечили собі хороший підсумок зустрічі.

Україна – Англія: вболівальники обрали "Лева матчу"

Ми зробили правильні висновки з першого матчу з англійцями. Проаналізували наші хороші дії й не дуже. Ми розуміли, що багато часу доведеться працювати в обороні, грати як єдине ціле, як одна команда. Тоді моменти будуть обов'язково. Так і сталося.

В епізоді із забитим м'ячем команда дуже добре вийшла в атаку. Віктор та Фіма (Циганков та Конопля – прим.) класно зіграли на своєму фланзі, а я просто виконував свою роботу й намагався бути в тому місці, де я маю бути. Щодо поєдинку з Італією, то перш за все нам треба відновитися. Кожен із нас розуміє, що йому потрібно робити, тому я сподіваюся, що часу на відновлення до дуже важливої гри в нас вистачить", – поділився Зінченко у коментарі офіційному сайту УАФ.

Мудрик в Instagram і Мудрик на полі: можливо, найкраща Україна за 4 роки, арбітр – наш, вирок від екс-жони Шовковського