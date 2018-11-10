toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ЗОРЯ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зінченко назвав найбільш пам'ятний матч за Манчестер Сіті

11 листопада 06:30 3 Читать на русском
Зінченко назвав найбільш пам'ятний матч за Манчестер Сіті
Олександр Зінченко у своєму найбільш пам'ятному матчі / Фото ФК Манчестер Сіті

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зізнався, який матч у футболці "містян" йому запам'ятався найбільше, та спробував пригадати свій дебют за Шахтар.

"Який поєдинок у футболці Манчестер Сіті мені найбільше запам'ятався? Думаю, проти Шахтаря.

Гвардіола відзначив гру Зінченка у матчі проти Шахтаря

Мій дебютний матч за "гірників"? Я не грав на дорослому рівні за Шахтар. Коли мені було 17 років, я пішов з цього клубу, тому що були деякі проблеми між мною та керівництвом клубу. Не пам'ятаю перший матч за юнацьку команду Шахтаря. Мені було тоді приблизно 13. Майже 8 років тому", – цитує Зінченка видання tribuna.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Зінченко у складі Манчестер Сіті провів весь матч проти Шахтаря, та допоміг "містянам" розгромити суперника (6:0).

Манчестер Сіті може включити Зінченка в угоду про трансфер гравця, який стане заміною Фернандінью

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Шахтар Шахтар Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Дженоа
21:30
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук