Зінченко назвав найбільш пам'ятний матч за Манчестер Сіті

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зізнався, який матч у футболці "містян" йому запам'ятався найбільше, та спробував пригадати свій дебют за Шахтар.

"Який поєдинок у футболці Манчестер Сіті мені найбільше запам'ятався? Думаю, проти Шахтаря.

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Мій дебютний матч за "гірників"? Я не грав на дорослому рівні за Шахтар. Коли мені було 17 років, я пішов з цього клубу, тому що були деякі проблеми між мною та керівництвом клубу. Не пам'ятаю перший матч за юнацьку команду Шахтаря. Мені було тоді приблизно 13. Майже 8 років тому", – цитує Зінченка видання tribuna.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Зінченко у складі Манчестер Сіті провів весь матч проти Шахтаря, та допоміг "містянам" розгромити суперника (6:0).

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