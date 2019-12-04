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Зінченко назвав клуб, за який мріяв грати у дитинстві – це не Манчестер Сіті

21:18 445 Читать на русском
Зінченко назвав клуб, за який мріяв грати у дитинстві – це не Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / Reuters

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про свої футбольні симпатії у юному віці.

"У дитинстві мріяв грати за Барселону, але зараз я перебуваю в одній з найкращих команд світу.

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Нікуди не хочу їхати з Манчестер Сіті. Зараз я дійсно щасливий. Граю і тренуюся з найкращими футболістами планети", – наводить слова Зінченка Tribuna.

Нагадаємо, гравець збірної України перейшов з Уфи до Манчестер Сіті у 2016 році. З того часу він встиг виграти з "містянами" два титули чемпіона АПЛ, два Кубка ліги, Кубок і Суперкубок Англії.

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