"Не можу не говорити добре про нього. Олександр – чудова людина, яку важливо мати на тренуваннях та поза ними. Завжди сміється, жартує, співає, а також він блискучий гравець.

Зінченко отримав капітанську пов'язку від Фернандінью – Манчестер Сіті продовжує підтримувати Україну

Як ви розумієте, останній тиждень був для нього важким. У нього залишилася родина в Україні. Ми намагалися його підтримати. Він тренується щодня. Це був гарний жест Фернандінью. Зінченко нас не підвів", – поділився Гріліш у коментарі BBC.

Нагадаємо, Україна вже тиждень веде війну з окупантами, і воїни ЗСУ дають гідну відсіч росіянам, наближаючи нашу перемогу.

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