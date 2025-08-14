Бетіс став новим серйозним претендентом на трансфер захисника Арсенала Олександра Зінченка, повідомляє CaughtOffside.

Серйозний інтерес до гравця також виявляють Фенербахче та Порту. Зінченко входить у фінальний рік контракту з лондонцями та може залишитися до кінця сезону, щоб потім піти як вільний агент, якщо не отримає прийнятної пропозиції найближчими тижнями.

28-річний українець приєднався до Арсенала у 2022 році з Манчестер Сіті. Однак у минулому сезоні він опустився в ієрархії на позиції лівого захисника – після яскравого дебютного сезону 18-річний Майлз Льюїс-Скеллі закріпився в основі, а Рікардо Калафйорі та Юрр’єн Тімбер також готові закривати цю позицію.

Повернення Зінченка у півзахист теж малоймовірне – там в Артети вже є Деклан Райс, Мартін Едегор і Мікель Меріно, а також новачки Мартін Субіменді та Крістіан Ньоргор.

Сам Зінченко нещодавно назвав відсутність ігрової практики у сезоні 2024/25 головною причиною того, що це був "найгірший сезон у моїй професійній кар’єрі". Він прагне знайти новий клуб, щоб уникнути ще одного року без постійної гри.

