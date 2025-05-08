Арсенал завершить сезон 2024/25 без трофеїв і готовий активно діяти на трансферному ринку.

Новий спортивний директор "канонірів" Андреа Берта отримав багато завдань на міжсезоння, інформує ВВС.

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– Підписання нового центрфорварда. Варіантом мрії для Арсенала завжди був Александер Ісак, однак Ньюкасл вимагає за свою зірку астрономічні 150 млн євро. Можливо, лондонцям доведеться перемкнутись на більш доступних Дьокереша або Шешко.

– "Домучити" трансфер Мартіна Субіменді. Лідер Реал Сосьєдада мав опинитись на Емірейтс ще рік тому, однак в останній момент передумав. Тепер Субіменді замінить більш "старого" чемпіона Європи – Жоржінью, якого Фламенго чекає вільним агентом.

– Менш пріоритетні позиції – лівий вінгер і резервний воротар. На першу Арсенал розглядає Ніко Вільямса та Джеймі Гіттенса, на другу Жоана Гарсію.

– "Канонірам" може знадобитися новий центрбек, якщо Саліба чи Магальяес раптом захочуть змінити прописку. Лондонці моніторять Діна Хьойсена, у контракті якого з Борнмутом є клаусула на 50 млн фунтів.

– Продовження контрактів. Арсенал готує для Букайо Саки одну з найбільших зарплат в АПЛ. Нові угоди також отримають молоді Льюїс-Скеллі та Нванері. Прихід Берти дає надію на продовження і Томасу Партею, відхід якого здавався неминучим.

– Здихатися "баласту". Відразу 2 ліві захисники повинні покинути Арсенал влітку – Тірні вже має попередню угоду зі Селтіком, Зінченко також виставлений на трансфер. Троссар має всього рік контракту і може поїхати в Саудівську Аравію. Майбутнє Жезуса під питанням через чергову важку травму. Стерлінга повернуть Челсі, а Тавареш, Локонга та Вієйра після оренд повинні бути продані остаточно.

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