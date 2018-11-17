Зінченко: Можливо, матч зі словаками був одним з найгірших за весь час роботи Шевченка в збірній України

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував поразку в гостьовому матчі Ліги націй зі Словаччиною.

"Багато чого не вийшло. Зрозуміло, що для всіх поле однакове, але в наших діях було надто багато браку. До того ж словаки змогли реалізувати майже всі свої моменти, а нам, на жаль, цього не вдалося зробити.

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Чи був це найгірший матч за весь час роботи Шевченка в збірній? Одним із таких, можливо. Це не виправдання, але скажу, що ми намагалися грати за новою схемою. Проте хочу привітати Словаччину з перемогою, вона її заслужила. У нас молода команда, ростемо. Проаналізуємо минулий матч і будемо рухатися далі, намагатися прогресувати.

Не хочеться кидатися словами по гарячих слідах. Потрібно в цьому розібратися в спокійній обстановці. Крім тренерських підказок, я проведу ще й самоаналіз. Але в будь-якому випадку ніхто опускати руки не збирається. Будь-яка поразка – це привід для роздумів.

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Звичайно, така поразка не прикрашає нас, але в той же час збірна України виконала завдання – посіла перше місце в своїй групі Ліги націй. Але більш глибоку оцінку повинні давати тренери та фахівці", – цитує Зінченка офіційний сайт ФФУ.