Зінченко може змінити клуб у Лондоні – команда колишніх зірок Шахтаря готує пропозицію Арсеналу
Захисник Арсенала Олександр Зінченко отримав цікавий варіант розвитку кар'єри – не доведеться виїжджати зі столиці Англії.
Фулхем веде перемовини з Арсеналом щодо підписання Олександра Зінченка, повідомляє Afcstuff з посиланням на журналіста Бена Дейкобса.
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Зазначається, що "коттеджери" вели переговори з оточенням українця ще з початку червня, а зараз готують офіційну пропозицію. Арсенал оцінює Зінченка у 15 мільйонів фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, у складі Фулхема у різні часи пограли колишні зірки Шахтаря – Вілліан та Манор Соломон. Зінченко ж утратив місце у основі Арсенала, зіграв у минулому сезоні в 23 матчах (1 гол та 1 асист).
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