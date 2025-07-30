Захисник Арсенала Олександр Зінченко отримав цікавий варіант розвитку кар'єри – не доведеться виїжджати зі столиці Англії.

Фулхем веде перемовини з Арсеналом щодо підписання Олександра Зінченка, повідомляє Afcstuff з посиланням на журналіста Бена Дейкобса.

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Зазначається, що "коттеджери" вели переговори з оточенням українця ще з початку червня, а зараз готують офіційну пропозицію. Арсенал оцінює Зінченка у 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у складі Фулхема у різні часи пограли колишні зірки Шахтаря – Вілліан та Манор Соломон. Зінченко ж утратив місце у основі Арсенала, зіграв у минулому сезоні в 23 матчах (1 гол та 1 асист).

Fulham have made an approach to sign Oleksandr Zinchenko. Fulham have been in talks with the player’s camp since early June & they are now considering making a formal bid, with Arsenal valuing the player at around £15m. [@JacobsBen via @GiveMeSport] pic.twitter.com/1h6majt7FV — afcstuff (@afcstuff) July 30, 2025

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