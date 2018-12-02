Зінченко може замінити Фернандінью, – Гвардіола

Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, ким манкуніанці збираються замінити бразильського ветерана Фернандінью.

"Ми можемо його використовувати, але "вб'ємо" для наступного сезону. Сьогодні йти таким шляхом неможливо. Ти не можеш використовувати гравця його віку кожні три дні.

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У нас є альтернативи – Стоунз може зіграти там, Даніло теж, Делф, навіть Зінченко може зіграти там, Гюндоган може. Ми маємо хорошу глибину складу та кількох гравців, які можуть зіграти на різних позиціях. Раніше я казав, що ми не будемо виходити на ринок (у січні – Футбол 24), я задоволений тими виконавцями, які є в моєму розпорядженні", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Відзначимо, що Фернандінью у травні виповниться 34. За Манчестер Сіті бразильський центрхав грає з 2013 року. Ферна має чинну угоду з "містянами" до кінця сезону 2019/20. Очікується, що наступний сезон стане останнім для півзахисника на Етіхаді, а тренерський штаб у найближчі півроку має знайти йому заміну.

У нинішньому сезоні Фернандінью вже провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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