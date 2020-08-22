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Зінченко може залишитись без конкурента – у боротьбу вступила Барселона

17:56 - Читать на русском
Зінченко може залишитись без конкурента – у боротьбу вступила Барселона
Анхеліньо / Bild

Захисник РБ Лейпциг Анхеліньо, права на якого належать Манчестер Сіті, отримав нову пропозицію щодо своєї кар'єри.

Барселона вступила у боротьбу за Анхеліньо, повідомляє Goal. Зазначається, що у трансфері зацікавлений новий наставник каталонців Рональд Куман, а трансфер оцінюють у близько 30 млн євро.

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Втім, серйозною перешкодою стане РБ Лейпциг, який прагне залишити гравця в себе. У німецького клубу є першочергове право викупу Анхеліньо.

До слова, іспанець провів другу половину сезону 2019/20 у складі РБ Лейпциг, відіграв 19 матчів та записав до свого активу гол та 5 асистів.

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Теги
Англія Барселона Барселона Трансфери РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансфери Барселони Анхеліньо Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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