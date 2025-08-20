Бетіс розглядає можливість підписання Олександра Зінченка з Арсенала в якості підсилення на позиції лівого захисника замість Рікардо Родрігеса, повідомляє ElGolDigital. Український футболіст входить у коло кандидатів, оскільки Родрігес може залишити клуб найближчим часом.

На користь трансфера грає той факт, що контракт Зінченка з Арсеналом закінчується через рік, що дозволяє домовитися на вигідних умовах. Футболіст не потрапляє до планів Мікеля Артети, що робить його перехід до Бетіса більш реальним і навіть може відбутися вже наступного тижня.

Зінченко перейшов в Арсенал з Манчестер Сіті у липні 2022 року за 35 мільйонів євро. Минулого сезону він провів 23 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Бетіс минулий чемпіонат Іспанії завершив на шостому місці та готується до виступів у Лізі Європи. Минулого сезону команда дійшла до фіналу Ліги Конференцій, де поступилася Челсі.

