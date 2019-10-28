"Зінченко може сяяти на фланзі ще 10 років", – аналітик Манчестер Сіті відзначив гру українця

Аналітик тренерського штабу Манчестер Сіті Карлес Планкхарт пророкує велике майбутнє для хавбека збірної України Олександра Зінченка.

"Зінченко має визначальне значення, коли ми намагаємося реалізувати перевагу в матчах з володінням в 80% ігрового часу.

Гвардіола назвав термін реабілітації Зінченка – українець був прооперований

Ми переконали його: якщо він виправить всього кілька речей, то зможе грати на фланзі наступні 10 років і буде робити це блискуче", – цитує Планкхарта Tribuna.com з посиланням на книгу "Сіті Пепа: Створення суперкоманди".

Нагадаємо, нещодавно 22-річного гравця прооперували, українець буде відновлюватись протягом 4-5 тижнів. В поточному сезоні АПЛ Зінченко провів 7 матчів.

Зінченко 2 роки тому дебютував за Манчестер Сіті – 6 трофеїв, шалений вінрейт і шлях від резервіста до основи