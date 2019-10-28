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"Зінченко може сяяти на фланзі ще 10 років", – аналітик Манчестер Сіті відзначив гру українця

17:25 883 Читать на русском
"Зінченко може сяяти на фланзі ще 10 років", – аналітик Манчестер Сіті відзначив гру українця
Хосеп Гвардіола та Олександр Зінченко / Фото ФК Манчестер Сіті

Аналітик тренерського штабу Манчестер Сіті Карлес Планкхарт пророкує велике майбутнє для хавбека збірної України Олександра Зінченка.

"Зінченко має визначальне значення, коли ми намагаємося реалізувати перевагу в матчах з володінням в 80% ігрового часу.

Гвардіола назвав термін реабілітації Зінченка – українець був прооперований

Ми переконали його: якщо він виправить всього кілька речей, то зможе грати на фланзі наступні 10 років і буде робити це блискуче", – цитує Планкхарта Tribuna.com з посиланням на книгу "Сіті Пепа: Створення суперкоманди".

Нагадаємо, нещодавно 22-річного гравця прооперували, українець буде відновлюватись протягом 4-5 тижнів. В поточному сезоні АПЛ Зінченко провів 7 матчів.

Зінченко 2 роки тому дебютував за Манчестер Сіті – 6 трофеїв, шалений вінрейт і шлях від резервіста до основи

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Теги
Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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