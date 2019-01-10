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Зінченко може повернутись в Уфу найближчим часом, – журналіст Sky Sport Italia

13:54 1576 Читать на русском
Зінченко може повернутись в Уфу найближчим часом, – журналіст Sky Sport Italia
Твоє лице, коли запропонували повернутись в чемпіонат Росії / Фото AP

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії.

Зінченко може продовжити кар'єру в Уфі на правах оренди, повідомив у твіттері журналіст Sky Sport Italia Франческо П'єтрелла.

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Трансфер може відбутись вже під час поточного трансферного вікна.

Нагадаємо, Зінченко раніше вже виступав за Уфу у 2015-2016 роках. Українець провів 31 матч за російський клуб та відзначився двома голами.

В поточному сезоні Зіна провів 11 матчів за "містян" в яких відзначився голом та двома асистами.

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Англія Трансфери Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Трансфери Манчестер Сіті Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Сіті Манчестер Сіті Уфа Уфа
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