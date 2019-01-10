Зінченко може повернутись в Уфу найближчим часом, – журналіст Sky Sport Italia

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії.
Зінченко може продовжити кар'єру в Уфі на правах оренди, повідомив у твіттері журналіст Sky Sport Italia Франческо П'єтрелла.
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Трансфер може відбутись вже під час поточного трансферного вікна.
Нагадаємо, Зінченко раніше вже виступав за Уфу у 2015-2016 роках. Українець провів 31 матч за російський клуб та відзначився двома голами.
В поточному сезоні Зіна провів 11 матчів за "містян" в яких відзначився голом та двома асистами.
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