Зінченко може повернутись в Уфу найближчим часом, – журналіст Sky Sport Italia

Твоє лице, коли запропонували повернутись в чемпіонат Росії / Фото AP

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії.

Зінченко може продовжити кар'єру в Уфі на правах оренди, повідомив у твіттері журналіст Sky Sport Italia Франческо П'єтрелла.

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Трансфер може відбутись вже під час поточного трансферного вікна.

Нагадаємо, Зінченко раніше вже виступав за Уфу у 2015-2016 роках. Українець провів 31 матч за російський клуб та відзначився двома голами.

В поточному сезоні Зіна провів 11 матчів за "містян" в яких відзначився голом та двома асистами.

#Zinchenko segna così il primo gol con il City. Nasce fantasista, è finito terzino sinistro. Potrebbe tornare all’UFA (Russia) in prestito in questa sessione #FaCup #CityBurtonAlbion



pic.twitter.com/PDutn2NCW6 — Francesco Pietrella (@frapietrella) 9 січня 2019 р.

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