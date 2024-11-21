Українець у поточному сезоні майже не отримує ігрового часу. Олександр Зінченко зіграв за "канонірів" лише у п'яти матчах.

Зінченко розкрив тактичний секрет свого гола у ворота збірної Албанії

Як повідомляє fichajes, ситуацією українця в Арсеналі спробує скористатися міланський Інтер. Італійський клуб хоче підписати Зінченка, оскільки їм подобається його універсальність – Олександр може зіграти як в обороні, так і в півзахисті. Інтер розпочне активні дії щодо трансферу влітку.

Нагадаємо, що український захисник виступає за Арсенал з 2022 року. Загалом Зінченко зіграв за "канонірів" у 73 матчах, забивши два голи та віддавши чотири асисти. Його угода розрахована до червня 2026 року.

До слова, Інтер у сезоні 2022/23 дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому програв Манчестер Сіті (0:1).

"Артета в Арсеналі тепер задумається, чому Саші немає місця": Грозний – про легку гру і різницю між Яремчуком і Довбиком