Дортмундська Боруссія продовжує стежити за 28-річним футболістом "канонірів", повідомляє Football Insider. Арсенал був готовий продати Зінченка взимку, проте не отримав достойної пропозиції.

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Зазначається, що напередодні літнього трансферного вікна позиція англійського клубу змінилася, Арсенал готовий відпустити кількох гравців, для того, щоб звільнити місце для нових підписань. Крім Зінченка, команду можуть покинути Нуну Тавареш та Самбі Локонга, які виступають за "канонірів" на правах оренди з Лаціо та Севільї відповідно.

Зінченко не входить до планів Мікеля Артети та програє конкуренцію молодому оборонцю Майлзу Льюїсу-Скеллі, а перехід до Дортмунда може надати українцю більше ігрової практики. Відзначається, що Боруссія давно є шанувальницею таланту Зінченка та готова знову проявити до нього інтерес.

У нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 17 матчів за Арсенал та забив 1 гол. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 22 мільйони євро.

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