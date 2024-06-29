Захисник збірної Франції та Барселони Жюль Кунде може змінити клубну прописку і перебратися в АПЛ.

Жюль Кунде в боротьбі з Дуро в матчі з Валенсією / фото: офіційний сайт Ла Ліги

Арсенал активно планує наступну кампанію і підшукав підсилення у лінію оборони. "Каноніри" вважають, що варто оформити трансфер Жюля Кунде.

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Diario Sport з посиланням на Jijantes FC повідомляє, що Арсенал вже контактував з Барселоною щодо захисника. Француз не входить до недоторканних футболістів, а тому "блаугранас" у разі отримання гарної пропозиції будуть готові відпустити гравця.

Нагадаємо, Жюль Кунде виступає за Барселону з 2022 року. Загалом француз відіграв за "кулес" у 88 матчах у всіх турнірах. В його активі три голи та 10 результативних передач.

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