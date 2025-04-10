Захисник Арсенала Олександр Зінченко опинився серед гравців, яких прогнозують у стартовий склад на гру з Брентфордом у 32-му турі АПЛ.

Після розгромної перемоги над Реалом у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:0), Арсенал зіштовхнувся із кадровими проблемами. Так, пошкоджень зазнали Деклан Райс та Букайо Сака, які мають відновитись до матчу-відповіді. Мікель Артета може вдатись до ротації на поєдинок проти Брентфорда, де шанс зіграти отримає і Олександр Зінченко, стверджує football.london.

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Так, видання ставить у центр поля українця в парі з Жоржінью, аби Томас Партей також отримав перепочинок. На флангах атаки також можуть відбутись зміни – замість Габріела Мартінеллі та Букайо Сака прогнозують появу Рахіма Стерлінга та Ітана Нванері. В центрі захисту Вільям Саліба та Якуб Ківйор не мають альтернатив, а от на флангах можуть зіграти Бен Вайт та Кіран Тірні.

Загалом, очікують, що стартовий склад матиме такий вигляд: Райя – Вайт, Саліба, Ківйор, Тірні – Жоржінью, Зінченко – Нванері, Едегор, Стерлінг – Троссар.

Додамо, що Зінченко зіграв у 17 матчах поточного сезону в складі Арсенала, записавши до свого активу 1 гол. Українець випав з основи "канонірів", тож може змінити клуб вже майбутнього літа.

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