"У мене є друзі там, маленьке коло, але зараз воно зменшилось практично до нуля. Я такий розчарований.

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Хлопці, яких я знаю, дзвонили мені на самому початку вторгнення, писали: "Мені так шкода, але ми не можемо нічого вдіяти". Звісно, ви можете. Якщо ви мовчите, отже підтримуєте те, що відбувається в Україні, і я не розумію, чому.

Можливо, вони налякані, тому що бачать у соцмережах, як росіян забирають до в’язниць через протести. Але подивіться на футболістів чи будь-кого з великою аудиторією. Чи можете ви повірити, якщо хтось з них запостить слова: "Друзі, ми проти війни, треба її зупинити", – ви можете повірити, що їх арештують? Звісно, цього не зроблять. Ганьба, що вони нічого не говорять", – цитує Зінченка The Guardian.

Нагадаємо. Олександр з 2015 по 2016 роки виступав за російську Уфу.

До слова, українці вже 52-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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