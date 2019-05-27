Зінченко: Молодим гравцям слід уважно слухати критику Леоненка

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про європейський футбольний менталітет та потролив експерта програми "Великий Футбол" Віктора Леоненка.

"Велику роль зіграв мій досвід у ПСВ. Я наступив на ці граблі, відчув, що таке бути незадоволеним і показувати своє невдоволення на тренуваннях. А в Європі, на відміну від нашого футболу, є конкуренція: там один-два-три гравці підпирають тебе, які продовжують боротися за місце під сонцем. Яким би ти не був, зірковий футболіст чи ні, це все відсікається там.

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Олександр Зінченко до Манчестер Сіті і зараз відрізняється зрілістю. Є розуміння того, де ти перебуваєш. Життя навчило ніколи не здаватися і ображатися тільки на самого себе, шукати причини в собі. Ніхто тобі не допоможе в цьому житті на футбольному полі, крім самого себе.



Молодим футболістам побажаю йти до своєї мети, уважно слухати критику Віктора Леоненка і робити свої висновки", – поділився Зінченко в ефірі програми Великий Футбол.

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