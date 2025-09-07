Під час літнього трансферного вікна Зінченко міг перейти у французький Марсель, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. Втім, трансфер не відбувся з двох причин. По-перше, "провансальці" не змогли потягнути фінансові вимоги Зінченка. Крім того, родина футболіста не захотіла переїжджати з Лондона в Марсель.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Зінченко перебрався до англійського клубу Ноттінгем Форест. 28-річний гравець перейшов до "лісників" на правах сезонної оренди. Контракт Олександра з Арсеналом завершується 30 червня 2026 року.

До слова в минулому сезоні Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів", забив 1 гол та віддав 1 асист. В нинішній кампанії українець на поле не виходив.

