Зінченко міг опинитись в іншому клубі АПЛ, який пропонував за нього шалені гроші, – несподіване зізнання президента Уфи

Генеральний директор Уфи Шаміль Газізов відкрив цікаві факти переходу українського захисника Олександра Зінченка в Манчестер Сіті.

"Найдорожчий трансфер в історії Уфи? Зінченко. Хоча його можна було продати набагато дорожче. Саша просто захотів саме в Манчестер Сіті. Інший клуб АПЛ пропонував шалені гроші, була дуже велика зацікавленість, але я не шкодую. Розумів, що продаж гравця в Сіті буде для нас проривом.

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Як Зінченко просив відпустити саме в Манчестер? Просто: "Камілич, я хочу до Гвардіоли".

Історія тяглася довго. Ми знали про інтерес до Зіни. Спочатку три-чотири місяці йшли повільні розмови, а останні три місяці – реальна активність. Десь інформація просочувалася, але ми її стримували. Коли угода відбулася, ніхто не вірив! Усі ж думали, що це безглузда фантазія. Мовляв, провінція зовсім знахабніла. Ми й зараз стримуємо інформацію щодо трансферів", – цитує президента Уфи видання championat.

Нагадаємо, Зінченко виступав за Уфу в 2015-2016 роках, після чого переїхав на Туманний Альбіон.

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