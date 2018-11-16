toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ ХОРВАТІЯ - ІСПАНІЯ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Зінченко міг опинитись в іншому клубі АПЛ, який пропонував за нього шалені гроші, – несподіване зізнання президента Уфи

11:47 1057 Читать на русском
Зінченко міг опинитись в іншому клубі АПЛ, який пропонував за нього шалені гроші, – несподіване зізнання президента Уфи
Олександр Зінченко / Фото ФК Манчестер Сіті

Генеральний директор Уфи Шаміль Газізов відкрив цікаві факти переходу українського захисника Олександра Зінченка в Манчестер Сіті.

"Найдорожчий трансфер в історії Уфи? Зінченко. Хоча його можна було продати набагато дорожче. Саша просто захотів саме в Манчестер Сіті. Інший клуб АПЛ пропонував шалені гроші, була дуже велика зацікавленість, але я не шкодую. Розумів, що продаж гравця в Сіті буде для нас проривом.

Конкурент Зінченка виявився головним фанатом Усика в складі Манчестер Сіті

Як Зінченко просив відпустити саме в Манчестер? Просто: "Камілич, я хочу до Гвардіоли".

Історія тяглася довго. Ми знали про інтерес до Зіни. Спочатку три-чотири місяці йшли повільні розмови, а останні три місяці – реальна активність. Десь інформація просочувалася, але ми її стримували. Коли угода відбулася, ніхто не вірив! Усі ж думали, що це безглузда фантазія. Мовляв, провінція зовсім знахабніла. Ми й зараз стримуємо інформацію щодо трансферів", – цитує президента Уфи видання championat.

Нагадаємо, Зінченко виступав за Уфу в 2015-2016 роках, після чого переїхав на Туманний Альбіон.

Менді вилетів через травму до кінця року – Зінченко зможе частіше грати за Ман Сіті, вболівальники довіряють українцю

Теги
Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Англія Росія Трансфери Чемпіонату Англії Уфа Уфа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
8
хв
Нідерланди
21:45
Франція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук