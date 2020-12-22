"Так, я вів переговори щодо цього трансферу, сам кілька разів літав до Уфи. На той момент головний тренер Зеніта Мірча Луческу говорив, що цей футболіст був потрібен клубу.

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Але ціна була висока, поки ми думали про суму, українець перейшов у Манчестер Сіті", – зазначив Євменов у ефірі телеканалу "Матч Прем'єр".

Нагадаємо, Зінченко приєднався до "містян" влітку 2016 року, перебравшись із російської Уфи за 2 млн євро. Саме в той час Мірча Луческу працював у пітерському Зеніті. Додамо, що українець у поточному сезоні провів за Манчестер Сіті лише 5 матчів, не відзначившись результативними діями.

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