Капітан Арсенала Мартін Едегор назвав трьох гравців своєї команди, які могли б розпочати тренерську кар'єру в майбутньому.

"Очевидний вибір – Жоржіньо. Я вважаю, що це його сфера. У нього багато досвіду, він розумний хлопець і тактично сильний у баченні гри тощо.

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Я також думаю, що Юрр'єн Тімбер може стати. Не знаю, чи цікавить його це взагалі. Крім того, у нього багато досвіду, який отримав в іграх, зокрема за Аякс, і він розумний хлопець.

Крім цих двох, може, Алекс Зінченко? Мені здається, він міг би стати тренером", – цитує Едегора офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, "каноніри" наразі перебувають на другому місці в турнірній таблиці АПЛ з 66 балами.

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