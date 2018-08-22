Зінченко майже втратив шанс перейти в Бетіс – Рафінья зачинив перед українцем двері

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко практично втратив шанс продовжити кар'єру в іспанському Бетісі.

Андалусійський клуб перебуває за крок від підписання півзахисника Барселони Рафіньї Алькантари, інформує Marca.

Зінченко має ще один варіант продовження кар'єри – українець зацікавив Селтік

Бетіс розраховує орендувати 25-річного бразильця на один рік за 1,5 млн євро. Ще 500 тисяч євро Барселона зможе отримати у якості бонуса, якщо "огірки" проб'ються в Лігу чемпіонів.

Не виключено також, що андалусійці отримають право викупу футболіста за 25 млн євро по завершенні сезону.

Якщо перемовини Бетіса та Барси увінчаються успіхом, що майже не викликає сумніву, то севільський клуб відмовиться від запрошення Олександра Зінченка, відзначає джерело.

Кіке Сетьєн вважає, що після приходу Рафіньї команді не потрібен ще один центральний півзахисник, а саме на цій позиції наставник Бетіса планував задіяти українця.

Крім цього, керівництво Бетіса вважає ставку на Рафінью більш рентабельною, адже клуб отримав гравця топ-класу з досвідом виступів у Прімері майже за безцінь. Ман Сіті ж не погоджувався відпускати Зінченка навіть за 12 млн євро.

Нагадаємо, що раніше Зінченко відмовився переходити у Вулверхемптон, хоча Ман Сіті дуже хотів прийняти пропозицію "вовків". У стартових трьох матчах сезону українець навіть не потрапляв у заявку "містян".