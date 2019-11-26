Зінченко майже відновився – відома дата повернення українця до тренувань

Український півзахисник Олександр Зінченко завершує відновлення після операції на коліні.

22-річний футболіст вже у понеділок, 2 грудня, повинен повернутися до тренувань у Манчестер Сіті, інформує телеканал Футбол.

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Нагадаємо, що в середині жовтня Зінченко отримав травму коліна, а згодом був прооперований в клініці Барселони. Востаннє він виходив на поле у матчі збірної України проти Португалії (2:1).

До слова, в поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 9 матчів у всіх турнірах. Наразі його команда посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ відстаючи від Ліверпуля на 9 очок.

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