"Футбол 24" проаналізував перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між Арсеналом та ПСЖ. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Лондонський Арсенал, попри статус фаворита, не зумів переграти на рідному Емірейтс французький ПСЖ (0:1) в рамках півфіналу Ліги чемпіонів.

ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Каноніри провалили старт зустрічі, та пропустили уже на четвертій хвилині, загубивши на лінії штрафного Дембеле, який в один дотик після пасу Хвічі вицілив у кут воріт Давіда Райї. Прокинулися "каноніри" орієнтовно посеред тайму, навіть вдалося перевести гру на половину парижан. Але до гола справа так і не дійшла.

Пробити Доннарумму вдалося уже на старті другої половини. І що примітно, гол прийшов після виконання фірмового для Арсенала стандарту: на 47 хвилині голову Меріно знайшов навіс від Райса. Взяття воріт довелося скасувати через офсайд в іспанця. Наприкінці зустрічі парижани змарнували кілька класних нагод подвоїти перевагу, не зуміли реалізувати виходи до воріт Райї гравці, які з'явилися із лави запасних – Барколя і Гонсалу Рамуш.

Після мінімальної перемоги, банда Луїса Енріке, за версією Opta, є фаворитом на перемогу цьогорічної ЛЧ (38%), Арсенал тепер ходить в андердогах – шанси розцінюються всього у 15%. Детальніше про це та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".