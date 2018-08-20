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Зінченко має ще один варіант продовження кар'єри – українець зацікавив Селтік

16:49 321 Читать на русском
Зінченко має ще один варіант продовження кар'єри – українець зацікавив Селтік
Олександр Зінченко

Шотландський Селтік зацікавлений в оренді українця Олександра Зінченка.

Чемпіон Шотландії шукає підсилення у середню лінію. Селтік вже взяв в оренду у Манчестер Сіті молодого хавбека Даніеля Арзані, але прагне орендувати і українця Олександра Зінченка, повідомляє іспанське видання ABC de Sevilla.

Повідомляється, що Селтік побореться за Зінченка з Жироною та Бетісом, які також зацікавлені в оренді українця.

Зінченко – один з пріоритетних варіантів Бетіса на трансферному ринку: все про ймовірний перехід українця в Прімеру

Нагадаємо, Зінченко у літнє міжсезоння висловив бажання залишитись у Манчестер Сіті, проте не потрапив навіть у заявку на перші два тури чемпіонату Англії.

Теги
Англія Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Селтік Селтік Бетіс Бетіс Олександр Зінченко Олександр Зінченко Жирона Жирона
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