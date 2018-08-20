Зінченко має ще один варіант продовження кар'єри – українець зацікавив Селтік

Шотландський Селтік зацікавлений в оренді українця Олександра Зінченка.

Чемпіон Шотландії шукає підсилення у середню лінію. Селтік вже взяв в оренду у Манчестер Сіті молодого хавбека Даніеля Арзані, але прагне орендувати і українця Олександра Зінченка, повідомляє іспанське видання ABC de Sevilla.

Повідомляється, що Селтік побореться за Зінченка з Жироною та Бетісом, які також зацікавлені в оренді українця.

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Нагадаємо, Зінченко у літнє міжсезоння висловив бажання залишитись у Манчестер Сіті, проте не потрапив навіть у заявку на перші два тури чемпіонату Англії.