Манчестер Сіті готовий погодитися на одне з трансферних пропозицій, які отримав за українцю, інформує видання The Athletic.

Барселона підтвердила інтерес до Зінченка та готова підписати українця за однієї умови

Якщо цей перехід відбудеться, то "містяни" можуть придбати лівого захисника на заміну Зінченку. Раніше повідомлялось, що Барселона може підсилитись українцем у випадку відходу Хуніора Фірпо.

Контракт Зінченка з Манчестер Сіті чинний до літа 2024-го, Transfermarkt оцінює українця в 24 млн євро. У сезоні 2020/21 Олександр ще не провів за "містян" жодного офіційного матчу через пошкодження, а в минулій кампанії зіграв 25 поєдинків у всіх турнірах та забив 1 гол.

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