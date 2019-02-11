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Зінченко: Манчестер Сіті може виграти усі титули, за які змагається

11 лютого 18:02 910 Читать на русском
Зінченко: Манчестер Сіті може виграти усі титули, за які змагається
Зінченко у матчі проти Челсі / Манчестер Сіті

Універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Челсі та сказав, що його команда боротиметься за всі трофеї.

"Нам трошки більше пощастило, але це пов’язано з важкою роботою у тренувальному процесі. АПЛ – найскладніший чемпіонат у світі. Ми повинні бути готові до кожної гри.

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Кожен гравець нашої команди готовий грати проти таких клубів, як Челсі та подібних. Це була велика гра і ми добре до неї підготувались. Ми грали як справжня сім'я.

Сподіваємося, що ми зможемо виграти кожен титул, за який змагаємось. Ми будемо боротися за кожен з них. Думаю, ми зможемо виграти всі чотири трофеї.

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Ми все ще змагаємось за чемпіонство і ми повинні повністю зосередитися на нашій грі. Я сподіваюся, що Ліверпуль втратить очки у наступних матчах. Але насамперед ми повинні зосередитися на власній грі", – цитує Зінченка Manchester Evening News.

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Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Англія Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Челсі
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