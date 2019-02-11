Зінченко: Манчестер Сіті може виграти усі титули, за які змагається

Універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Челсі та сказав, що його команда боротиметься за всі трофеї.

"Нам трошки більше пощастило, але це пов’язано з важкою роботою у тренувальному процесі. АПЛ – найскладніший чемпіонат у світі. Ми повинні бути готові до кожної гри.

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Кожен гравець нашої команди готовий грати проти таких клубів, як Челсі та подібних. Це була велика гра і ми добре до неї підготувались. Ми грали як справжня сім'я.

Сподіваємося, що ми зможемо виграти кожен титул, за який змагаємось. Ми будемо боротися за кожен з них. Думаю, ми зможемо виграти всі чотири трофеї.

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Ми все ще змагаємось за чемпіонство і ми повинні повністю зосередитися на нашій грі. Я сподіваюся, що Ліверпуль втратить очки у наступних матчах. Але насамперед ми повинні зосередитися на власній грі", – цитує Зінченка Manchester Evening News.

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