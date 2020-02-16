toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Зінченко легко розібрався з Марезом у змаганні на техніку – відео епічного протистояння

16 лютого 21:56 1953 Читать на русском
Зінченко легко розібрався з Марезом у змаганні на техніку – відео епічного протистояння
Олександр Зінченко / Reuters

Гравець збірної України Олександр Зінченко продемонстрував, що він нічим не поступається своїм одноклубникам з Манчестер Сіті.

Український легіонер "містян" влаштував битву на техніку з Ріядом Марезом, відео якої опублікував офіційний твіттер клубу.

Зінченко – один із найбільш низькооплачуваних футболістів Манчестер Сіті

Алжирець виявився гідним опонентом, "пручаючись" упродовж хвилини. Зінченку довелося рятувати м'яч у кількох непростих ситуаціях, допоки опонент сам не помилився під час верхової передачі. Олександр явно був задоволений своїм тріумфом і емоційно викрикнув перед об'єктивом камери.

Нагадаємо, гравець збірної України отримав червону картку в останньому турі АПЛ проти Тоттенхема, тому йому доведеться пропустити найближчий тур чемпіонату.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

blog_ava
Реал готовий оформити найдорожчий трансфер в історії клубу заради зірки Манчестер Сіті
16 лютого
7461
Теги
Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Наша Збірна Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Ріяд Марез Ріяд Марез
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
9
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук