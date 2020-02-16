Зінченко легко розібрався з Марезом у змаганні на техніку – відео епічного протистояння

Гравець збірної України Олександр Зінченко продемонстрував, що він нічим не поступається своїм одноклубникам з Манчестер Сіті.

Український легіонер "містян" влаштував битву на техніку з Ріядом Марезом, відео якої опублікував офіційний твіттер клубу.

Зінченко – один із найбільш низькооплачуваних футболістів Манчестер Сіті

Алжирець виявився гідним опонентом, "пручаючись" упродовж хвилини. Зінченку довелося рятувати м'яч у кількох непростих ситуаціях, допоки опонент сам не помилився під час верхової передачі. Олександр явно був задоволений своїм тріумфом і емоційно викрикнув перед об'єктивом камери.

Нагадаємо, гравець збірної України отримав червону картку в останньому турі АПЛ проти Тоттенхема, тому йому доведеться пропустити найближчий тур чемпіонату.

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