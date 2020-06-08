toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зінченко лаконічно відреагував на чутки про бажання отримати російський паспорт

14:50 418 Читать на русском
Зінченко лаконічно відреагував на чутки про бажання отримати російський паспорт
Олександр Зінченко / Getty images

Захисник англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко не збирався змінювати футбольне громадянство.

Кілька днів тому футбольний агент Олег Єрьомін розповів, що батьки Зінченка і сам футболіст серйозно розглядали можливість отримати російське громадянство.

Зінченко вразив кохану розкішним букетом – Седан відзначила зусилля нареченого

"Брутальний футбол" у звичному для себе стилі проінформував про це своїх підписників. Однак у коментарі завітав сам Олександр, одним словом спростувавши ці чутки. "Маячня", – написав Олександр.

Нагадаємо, після розірвання контракту з Шахтарем Зінченко деякий час перебував без клубу, а у 2015-му перебрався в російську Уфу. Того ж року молодий півзахисник дебютував за збірну України, а влітку 2016-го підписав контракт з Манчестер Сіті.

Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиції

blog_ava
"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі
13:30
2794
Теги
Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Україна Україна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
5
год
:
10
хв
Гранада
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук