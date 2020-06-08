Зінченко лаконічно відреагував на чутки про бажання отримати російський паспорт

Захисник англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко не збирався змінювати футбольне громадянство.

Кілька днів тому футбольний агент Олег Єрьомін розповів, що батьки Зінченка і сам футболіст серйозно розглядали можливість отримати російське громадянство.

Зінченко вразив кохану розкішним букетом – Седан відзначила зусилля нареченого

"Брутальний футбол" у звичному для себе стилі проінформував про це своїх підписників. Однак у коментарі завітав сам Олександр, одним словом спростувавши ці чутки. "Маячня", – написав Олександр.

Нагадаємо, після розірвання контракту з Шахтарем Зінченко деякий час перебував без клубу, а у 2015-му перебрався в російську Уфу. Того ж року молодий півзахисник дебютував за збірну України, а влітку 2016-го підписав контракт з Манчестер Сіті.

Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиції