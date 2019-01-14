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Зінченко: Компані для мене – жива легенда

21:00 91 Читать на русском
Зінченко: Компані для мене – жива легенда
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про своїх одноклубників.

"Хто гірше за всіх в команді говорить англійською? Едерсон. Клуб може надати репетитора, але тут вже за бажанням гравця.

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Компані для мене взагалі жива легенда. Тиждень тому у нас було тренування. Після тренування Пеп відібрав лінію оборони. Якраз вийшло чотири людини.

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Ми тренували там свої вправи. Десь півгодини займалися після тренування. Після цього, коли всі вже пішли з поля, Компані взяв мене, і ми хвилин 40 ще удвох тренувалися. Він показував, як і в якій ситуації треба розташовуватися", – сказав Зінченко в ефірі YouTube-шоу "КраСава".

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Англія Українці за кордоном Венсан Компані Венсан Компані Едерсон Едерсон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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