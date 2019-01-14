Зінченко: Компані для мене – жива легенда

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про своїх одноклубників.

"Хто гірше за всіх в команді говорить англійською? Едерсон. Клуб може надати репетитора, але тут вже за бажанням гравця.

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Компані для мене взагалі жива легенда. Тиждень тому у нас було тренування. Після тренування Пеп відібрав лінію оборони. Якраз вийшло чотири людини.

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Ми тренували там свої вправи. Десь півгодини займалися після тренування. Після цього, коли всі вже пішли з поля, Компані взяв мене, і ми хвилин 40 ще удвох тренувалися. Він показував, як і в якій ситуації треба розташовуватися", – сказав Зінченко в ефірі YouTube-шоу "КраСава".