"У кожного свій характер, свої якості. Олександр Зінченко смішний хлопець, з ним можна жартувати. Ми мали зустріч перед грою з Ліверпулем, і він говорив, говорив, говорив, говорив і говорив.

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Оскільки він сидів за мною, я думав: "Коли ти вже зупинишся?" Він чудовий хлопець, дуже відкритий. Нам потрібна така людина у нашій команді", – цитує Джаку Goal.

Нагадаємо, Зінченко перейшов в Арсенал у літнє трансферне вікно, підписавши контракт до 2026 року. У поточному сезоні він зіграв за лондонців у 6 матчах, відзначившись одним асистом. Останні ігри українець пропускає через через м’язове ушкодження.

Вже сьогодні, 16 жовтня, Арсенал на виїзді зіграє з Лідсом. Початок зустрічі о 16:00. Участь Зінченка у матчі під питанням.

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