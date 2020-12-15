"Коли нам дісталася Борусія М, перше, про що я подумав, що нам потрібно помститися за наших друзів по Лізі чемпіонів – Шахтар.

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Думаю, українським уболівальникам не варто нічого говорити про цю команду, адже і так все відомо. Німецька команда володіє хорошими футболістами. До того ж будь-яка німецька команда завжди дисципліновано грає.

На такій стадії Ліги чемпіонів завжди буде важко. Не можу сказати, що жереб легкий. Борусія дала знати про себе всій Європі", – поділився Зінченко у коментарі Футбол News.

Зазначимо, що перший поєдинок між Манчестер Сіті та Борусією М запланований на 24 лютого, а матч-відповідь – 16 березня.

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