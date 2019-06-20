"Зінченко ідеально вписується в нашу довгострокову стратегію", – директор Манчестер Сіті

Спортивний директор Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн прокоментував продовження контракту з Олександром Зінченком.

"Зінченко за останні два роки показав, який у нього чудовий талант. У нього не тільки чудовий перший дотик і ліва нога, він футболіст, який повністю сфокусований на становленні найкращим гравцем, яким він тільки може бути.

Зінченко прокоментував продовження контракту з Манчестер Сіті

Наскільки він став кращим після переходу до нас, розповість вам все, що потрібно знати про його ставлення і здібності. Молодий, голодний, вже визнаний національною командою, він ідеально вписується в нашу довгострокову стратегію. Радий, що він хоче залишитися тут", – передає слова Бегірістайна офіційний сайт Манчестер Сіті.

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