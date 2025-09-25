"Футбол 24" проаналізував матч між Ноттінгемом та Бетісом у першому турі основного раунду Ліги Європи, в якому брав участь Олександр Зінченко.

Олександр Зінченко відіграв уже третій матч поспіль в основі Ноттінгем Форест, за який виступає на правах оренди. І в поєдинку проти Бетіса український захисник був близький, аби відзначитися дебютною результативною дією за "лісників".

Зіпсував асист українцю в середині першого тайму Хадсон-Одої, яки із метра влучив у стійку після подачі із кутового. Показник очікуваних асистів в українця – 0,32. Загалом, впевнена гра Олександра попереду чергувалася із відверто неохайними діями у захисті.

Два голи, забиті Бетісом, прийшли саме із зони відповідальності українця. Нагадаємо, що андалусійці вирвали нічию на 85 хвилині завдяки удару Антоні. Бразилець замикав дальню стійку, якою по ідеї мав би опікуватися саме Зінченко. Детальніше про все це і не тільки дивіться в новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

