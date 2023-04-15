"Зінченко і Жезус впливають на нас двома способами": Сака розповів про важку артилерію Арсенала
Півзахисник "канонірів" Букайо Сака поділився думками про своїх партнерів по команді.
"Звісно, це якісні гравці, особливі футболісти. Думаю, вони впливають на нас двома способами.
Зінченко, Мудрик і Шевченко відвідали концерт "Океану Ельзи" в Лондоні – фото дня
Вони мали досвід участі в багатьох гонитвах за титулами, боролися за найбільші трофеї. Вони діляться з нами своїм досвідом і допомагають нам ментально рухатися вперед", – цитує Сака Evening Standard.
Нагадаємо, обоє футболістів виступали за Манчестер Сіті (ставши у складі "містян" 4-разовими чемпіонами Англії), а у липні 2022 року разом перейшли в Арсенал. Жезус обійшовся "канонірам" у 52 мільойни євро, а Зінченко – у 35 мільйонів.
Вже у неділю, 16 квітня, Арсенал у 31-му турі АПЛ зіграє проти Вест Хема. Наразі "каноніри" лідирують у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 73 бали. Ман Сіті відстає від команди Артети на шість очок і має гру у запасі.
Ліверпуль дивом не здолав Арсенал в БОЖЕВІЛЬНОМУ матчі АПЛ – Зінченко провалився, Салах не реалізував 2 пенальті поспіль