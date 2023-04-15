Півзахисник "канонірів" Букайо Сака поділився думками про своїх партнерів по команді.

"Звісно, це якісні гравці, особливі футболісти. Думаю, вони впливають на нас двома способами.

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Вони мали досвід участі в багатьох гонитвах за титулами, боролися за найбільші трофеї. Вони діляться з нами своїм досвідом і допомагають нам ментально рухатися вперед", – цитує Сака Evening Standard.

Нагадаємо, обоє футболістів виступали за Манчестер Сіті (ставши у складі "містян" 4-разовими чемпіонами Англії), а у липні 2022 року разом перейшли в Арсенал. Жезус обійшовся "канонірам" у 52 мільойни євро, а Зінченко – у 35 мільйонів.

Вже у неділю, 16 квітня, Арсенал у 31-му турі АПЛ зіграє проти Вест Хема. Наразі "каноніри" лідирують у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 73 бали. Ман Сіті відстає від команди Артети на шість очок і має гру у запасі.

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