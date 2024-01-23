Гравці збірної України Артем Довбик та Олександр Зінченко опинилися серед найкращих футболістів Ла Ліги і АПЛ відповідно.

Артем Довбик забив три голи у матчі Жирона – Севілья (5:1). Форвард збірної України очолив рейтинг бомбардирів Ла Ліги, маючи 14 голів і 5 асистів. Такі заслуги Артема не залишилися без уваги статистичних порталів. WhoScored та Sofa Score включили українця до символічної збірної 21-го туру чемпіонату Іспанії.

Хаві не отримає Судакова через 2 банальні причини, Довбика відправляють в АПЛ і четвертий українець для Жирони

Довбик отримав другу найкращу оцінку серед усіх футболістів. Вище оцінили тільки Феррана Торреса з Барселони, який теж оформив хет-трик.

В АПЛ такого ж визнання удостоївся Олександр Зінченко, який повернувся після травми, а "каноніри" розбили Крістал Пелас з рахунком 5:0. Захисника Арсенала теж включили до символічної команди 21-го туру Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Жирона сенсаційно лідирує в чемпіонаті Іспанії. Арсенал посідає 3 місце в АПЛ.

Зінченко перевертає Арсенал – секретний код перемоги і дивне прокляття, український Пірло, з Забарним такого ще не було