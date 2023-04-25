"Зінченко хоче завдати болю": Коло Туре – про чемпіонський матч Арсенала та Манчестер Сіті
Колишній захисник Арсенала, Ман Сіті та Ліверпуля Коло Туре висловився щодо налаштування "канонірів" на головний поєдинок сезону АПЛ.
"Майкл Джордан заробляє гроші, адже саме він вирішує долю матчу. Йому дають м'яч, коли на нього тиснуть. В Арсенала є Букайо Сака. Цей хлопець має особливий талант.
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Зінченко і Жезус хочуть нашкодити Сіті та показати, яку велику помилку вони зробили, дозволивши їм піти. Габріел дивиться на Холанда і думає: "Вони взяли цього хлопця на мою позицію. Він фантастичний, але я їм покажу".
Зінченко те саме: "Ви не оцінювали мене високо? Ви думали, що я зайвий? Хочу показати вам, що я кращий за тих гравців, які у вас є." Ви бачите з початку сезону, що Зінченко – це той, хто завжди об'єднує команду, тому що він хоче завдати болю Сіті", – цитує Туре Daily Mail.
Нагадаємо, що матч між лондонцями та манчестерцями відбудеться 26 квітня. Команда Артети випереджає "містян" в АПЛ на п'ять очок, але підопічні Гвардіоли мають дві гри у запасі.
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