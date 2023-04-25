"Майкл Джордан заробляє гроші, адже саме він вирішує долю матчу. Йому дають м'яч, коли на нього тиснуть. В Арсенала є Букайо Сака. Цей хлопець має особливий талант.

Манчестер Сіті – Арсенал: Артета оцінив значущість Зінченка у битві за чемпіонський титул АПЛ

Зінченко і Жезус хочуть нашкодити Сіті та показати, яку велику помилку вони зробили, дозволивши їм піти. Габріел дивиться на Холанда і думає: "Вони взяли цього хлопця на мою позицію. Він фантастичний, але я їм покажу".

Зінченко те саме: "Ви не оцінювали мене високо? Ви думали, що я зайвий? Хочу показати вам, що я кращий за тих гравців, які у вас є." Ви бачите з початку сезону, що Зінченко – це той, хто завжди об'єднує команду, тому що він хоче завдати болю Сіті", – цитує Туре Daily Mail.

Нагадаємо, що матч між лондонцями та манчестерцями відбудеться 26 квітня. Команда Артети випереджає "містян" в АПЛ на п'ять очок, але підопічні Гвардіоли мають дві гри у запасі.

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