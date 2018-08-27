Зінченко хоче в Бетіс, іспанці готові повністю викупити українця

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до того, аби стати повноцінним гравцем Бетіса.

Як відомо, Бетіс хотів орендувати Олександра Зінченка на сезон 2018/19 з правом викупу 80% прав за 12 млн євро. "Містяни" відповіли відмовою.

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Згодом в переговори втрутився мадридський Атлетіко, який може втратити Філіпе Луїса та хоче взяти на його місце українця.

Втім, Бетіс збирається запропонувати Манчестер Сіті повне придбання Зінченка, повідомляє Sky Sports.

Севільський клуб готовий викласти за Олександра 16 млн євро, що цілком задовільняє "містян". Видання Estadio Deportivo навіть повідомляє, що українець узгодив деталі особистого контракту з Бетісом та просить керівництво Сіті бути поступливими у переговорах. Таку ж суму за Зінченка пропонував і Вулверхемптон, але тоді сам українець не захотів змінювати клуб.

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У минулому сезоні Зінченко взяв участь у 16 матчах Манчестер Сіті, результативними діями не відзначався. У поточному сезоні він в заявку "містян" не потрапляв.