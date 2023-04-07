"Алекс – король жартів. Він весь час з кимось жартує. Якось він пожартував: "Я виграв 4 трофеї АПЛ. Знаєш, останній віддаю тобі".

Зінченко став лідером АПЛ за несподіваним показником

Він каже: "У минулому сезоні, коли я вийшов проти Астон Вілли ми програвали 0:2". Він вийшов і, чесно кажучи, трохи змінив гру, бо атакував і віддав результативну передачу.

Він просто сказав: "Я подарував тобі один трофей АПЛ, через мене у тебе їх чотири". Я сказав: "Слухай, добре, я згоден, але у чотирьох сезонах АПЛ ти був у стартовому складі лише у 20 матчах". Він хоче мене вбити", – сказав Жезус в етері програми Footballers Live.

Що не так зі статистикою Зінченка, злети і падіння українця – Арсенал крутий, але ризикує віддати золото АПЛ