"Зінченко хоче мене вбити": Жезус виокремив важливу чесноту українця
Нападник Арсенала Габріел Жезус розкрив деталі спілкування з Олександром Зінченком. Обоє ще минулого сезону грали за Манчестер Сіті.
"Алекс – король жартів. Він весь час з кимось жартує. Якось він пожартував: "Я виграв 4 трофеї АПЛ. Знаєш, останній віддаю тобі".
Зінченко став лідером АПЛ за несподіваним показником
Він каже: "У минулому сезоні, коли я вийшов проти Астон Вілли ми програвали 0:2". Він вийшов і, чесно кажучи, трохи змінив гру, бо атакував і віддав результативну передачу.
Він просто сказав: "Я подарував тобі один трофей АПЛ, через мене у тебе їх чотири". Я сказав: "Слухай, добре, я згоден, але у чотирьох сезонах АПЛ ти був у стартовому складі лише у 20 матчах". Він хоче мене вбити", – сказав Жезус в етері програми Footballers Live.
Що не так зі статистикою Зінченка, злети і падіння українця – Арсенал крутий, але ризикує віддати золото АПЛ