Зінченко: Гвардіола жартував, що був крутим тренером у Барселоні, бо там грав Мессі

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився кумедною історією про наставника команди Хосепа Гвардіолу.

Український легіонер "містян" Олександр Зінченко заявив, що його наставник Хосеп Гвардіола раніше вважав себе крутим фахівцем, так як серед його підопічних був Ліонель Мессі. Про це він розповів Youtube-каналу STAVR.

Зінченко продемонстрував свою колекцію футбольної форми

"У нас в їдальні висить телевізор, де постійно працює один і той же канал – англійської Прем'єр-ліги. Там прокручували моменти, коли Барселона все вигравала, і там показували Гвардіолу. Показують, як вони виграли 2:0 Манчестер Юнайтед, він стоїть і кубок тримає над головою. Тоді Пеп сказав: "Ось цей тренер був крутим. А знаєте, чому? Тому що у нього був футболіст, у якого ззаду був номер 10 (Ліонель Мессі. – прим Футбол 24), а зараз я лузер", – сказав Зінченко.