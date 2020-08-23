Зінченко: Гвардіола навіть не зайшов у роздягальню після поразки від Ліона

"Чому Сіті не вдалося пройти Ліон? Це надмірне бажання. Ліон хотів більше, ніж ми. Це було видно з перших хвилин. На такій стадії в таких турнірах майстерність присутня у будь-якої команди. Тому на перший план виходить бажання.

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Звичайно, індивідуальна майстерність окремого гравця – це одне, але в цілому на перший план виходять бажання, характер. У Ліона було цього у той вечір більше, ніж у Сіті. Чому? Хороше питання.

Реакція Гвардіоли і команди після гри? Я сам досі не можу відійти від цього всього. Все, що там відбувалося... Головний тренер навіть не зайшов у роздягальню, не сказав ні слова після гри. Що говорити, якщо і так все зрозуміло?! Прикро за таких футболістів як Давід Сілва і Клаудіо Браво, які провели свою останню гру за Сіті. Хотілося б виграти цей турнір для них. Але ось на такій ноті вийшло піти у відпустку, на жаль. Але це футбол", – сказав Зінченко в ефірі Youtube-каналу своєї дружини Влади Седан.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів "містяни" поступились Ліону з рахунком 1:3 і вилетіли з подальшого розіграшу турніру.

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