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Зінченко: Гвардіола навіть не зайшов у роздягальню після поразки від Ліона

06:30 - Читать на русском
Зінченко: Гвардіола навіть не зайшов у роздягальню після поразки від Ліона
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився емоціями від поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від Ліона.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Чому Сіті не вдалося пройти Ліон? Це надмірне бажання. Ліон хотів більше, ніж ми. Це було видно з перших хвилин. На такій стадії в таких турнірах майстерність присутня у будь-якої команди. Тому на перший план виходить бажання.

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Звичайно, індивідуальна майстерність окремого гравця – це одне, але в цілому на перший план виходять бажання, характер. У Ліона було цього у той вечір більше, ніж у Сіті. Чому? Хороше питання.

Реакція Гвардіоли і команди після гри? Я сам досі не можу відійти від цього всього. Все, що там відбувалося... Головний тренер навіть не зайшов у роздягальню, не сказав ні слова після гри. Що говорити, якщо і так все зрозуміло?! Прикро за таких футболістів як Давід Сілва і Клаудіо Браво, які провели свою останню гру за Сіті. Хотілося б виграти цей турнір для них. Але ось на такій ноті вийшло піти у відпустку, на жаль. Але це футбол", – сказав Зінченко в ефірі Youtube-каналу своєї дружини Влади Седан.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів "містяни" поступились Ліону з рахунком 1:3 і вилетіли з подальшого розіграшу турніру.

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