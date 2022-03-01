Пітерборо приймає Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Кубка Англії 2021/22. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Пітерборо – Манчестер Сіті стартував о 21:15 за Києвом. Пряма трансляція матчу Кубка Англії – на Setanta Sports. Ця стадія турніру складається з однієї гри – у випадку нічиєї передбачений екстра-тайм.

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Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті. Про це ще напередодні заявив Хосеп Гвардіола. Гра проти Пітерборо стане першою для Зінченка з моменту початку війни в Україні. Олександр вивів команду на гру в статусі капітана – Фернандінью передав українцеві почесну місію.

Ман Сіті є явним фаворитом протистояння. Команда Гвардіоли лідирує в АПЛ, а Пітерборо посідає останнє, 24 місце у Чемпіоншипі – другому дивізіоні Англії.

Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Діаш, Аке, Зінченко – Фернандінью, Гюндоган – Марез, Гріліш, Фоден – Жезус.

Стартовий склад Пітерборо: