Повністю готовий Олександр Зінченко дуже потрібен Арсеналу саме зараз.

Український легіонер "канонірів" повинен потрапити у склад на дербі проти Крістал Пелас в рамках 2 туру АПЛ, інформує Evening Standard.

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Через рецидив травми литкового м'язу Зінченко пропустив майже всю літню підготовку Арсенала. Перед першим туром Мікель Артета не згадував Олександра у списку травмованих, однак зрештою не включив його навіть до заявки. Ймовірно, керманич лондонців просто поберіг важливого гравця у матчі проти не найгрізнішого Ноттінгем Форест.

Повноцінне повернення Зінченка буде дуже доречним для Арсенала. Юрр'єн Тімбер надовго вилетів через травму коліна, Кіран Тірні сидить на валізах в очікуванні трансферу, а для решти гравців позиція лівого захисника є не зовсім звичною.

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