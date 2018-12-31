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Зінченко емоційно прокоментував перемогу над Саутгемптоном

10:22 563 Читать на русском
Зінченко емоційно прокоментував перемогу над Саутгемптоном
Олександр Зінченко / Фото AFP

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від матчу проти Саутгемптона (3:1), в якому українець відзначився асистом.

"Плюс 3 очки! Ми сфокусовані на наступній грі! Вперед, Сіті!", – написав хавбек під фото з матчу в Інстаграмі.

Саутгемптон – Ман Сіті: Зінченко роздає голи і вражає, або Суддя не пускає українця в пекло, а Ліверпуль – у відрив

В поточному сезоні АПЛ Олександр провів 3 матчі, в яких відзначився одним асистом.

Перемога над Саутгемптоном підняла "містян" на другу сходинку турнірної таблиці та скоротила відставання від Ліверпуля до 7-ми очок.

Англія20 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Манчестер Сіті: Неділя 30 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
1 : 3
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Саутгемптон - Манчестер Сіті
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