Зінченко емоційно прокоментував перемогу над Саутгемптоном

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від матчу проти Саутгемптона (3:1), в якому українець відзначився асистом.

"Плюс 3 очки! Ми сфокусовані на наступній грі! Вперед, Сіті!", – написав хавбек під фото з матчу в Інстаграмі.

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В поточному сезоні АПЛ Олександр провів 3 матчі, в яких відзначився одним асистом.

Перемога над Саутгемптоном підняла "містян" на другу сходинку турнірної таблиці та скоротила відставання від Ліверпуля до 7-ми очок.