У поєдинку Манчестер Сіті – Арсенал (1:0) Олександр Зінченко продемонстрував Ерлінгу Холанду, як потрібно поводитися з м'ячем.

В одному з епізодів український захисник отримав передачу на лівому фланзі. Ерлінг Холанд пішов у пресинг, намагаючись відібрати м'яч, проте отримав майстер-клас від 26-річного Зінченка.

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Олександр спокійно витримав паузу, після чого віддав пас на Джаку, покотивши м'яч поміж ніг Холанду. Найкращий бомбардир АПЛ (25 голів у 19-ти матчах) б'є рекорди результативності, однак у цьому епізоді нічого не зміг протиставити майстерності українця.

Щоправда, останнє слово все ж залишилося за норвезьким форвардом, адже Ман Сіті мінімально виграв і вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії. Арсенал припинив боротьбу за трофей, зосередившись на АПЛ та Лізі Європи.

Нагадаємо, Холанд приєднався до Манчестер Сіті влітку 2022-го, але так і не встиг зіграти з Зінченком в офіційних матчах, адже невдовзі українець перейшов у Арсенал.

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